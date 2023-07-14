Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Temmuz 2023 23:06
Ücretsiz izin dönüşü bordrom yapılmamış
Haziranın sonunda ücretsiz izinden dönüp başlamayaptım bugün bodromda yatacak para SIFIR. Bodrom yapılmamış mı

pomempol
Aday Memur
14 Temmuz 2023 23:10

Haziran sonu 15 Temmuz arası bordo +temmuz Full bordro görünmesi lazım

Toplam 1 mesaj

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