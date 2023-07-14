Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


14 Temmuz 2023 23:06
Damacana su
19 lt. Damacana suyun "su" maliyeti 90 kuruş ile 1.5 TL imiş ( su derneği başkanı açıklaması)şimdi biri söylesin, bu fırsatçılar varken enflasyon nasıl düşsün...

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