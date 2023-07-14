Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 23:10
Ücretsiz izin dönüşü bordro yapılmamış
Haziran sonu ücretsiz izin dönüşü başlama yaptım. Bugün bordromda yatacak para sıfır görünüyor niye böyle oldu

Birpolisişte
Şube Müdürü
14 Temmuz 2023 23:14

Ya ne garip insanlarsınız bu kadar mı yalnızsın ara idari büronu mutemetini sor

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