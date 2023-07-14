Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 23:21
Son 2-3 Yılda Uyuz Vakalarının Azması

Sizin çalıştığınız yerlerde var mı gencecik çocuklar bile bu illetten muzdaripti bizde yaz geldi iyice coştu illet


Kagiş
Müsteşar
14 Temmuz 2023 23:33

Uyuzu geçin hocam, birkaç yerde kuduz vak'ası da görülmüştü geçenlerde!


dehneliler
Genel Müdür
14 Temmuz 2023 23:38
Bizim okulda da oldu , kızamık gibi uyuzda mültecilerden geldi, birçok hastalık ülkemizden yokken mülteciler yüzünden ortaya çıkıyor

Velocıraptor
Genel Müdür
14 Temmuz 2023 23:39

uyuzu geçemem. hiç öyle öğrencin oldu mu ?

kuduzu hiç geçemem onu da takip ediyorum az yaygın ama kesin öldürücü :(

Kagiş, 12 dk. önce

Uyuzu geçin hocam, birkaç yerde kuduz vak'ası da görülmüştü geçenlerde!

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