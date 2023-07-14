Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 23:46
2 yıla 1 kademe Zorunlu Hizmet Affı

Zorunlu hizmet affından dolayı 2 yıla 1 kademe artık verilmeyecek diyorlar. 2015 Eylül atamasıyım zorunlu hizmetimi bitirdiğim okuldayım hala ve 3 kez ekstra kademe aldım. Zorunlu hizmeti tamamlamış olduğumuz okulda dursak da yine alamıyor muyuz acaba?


RaSKaH
Daire Başkanı
14 Temmuz 2023 23:52

2010 yılında gelen af ile kademe alamayanlardanım. Maalesef genel olarak böyle bir uygulamaya gidilmişti. Şimdi ne yaparlar meçhul...


NumanAga
14 Temmuz 2023 23:55

Bugün ilçeye gittiğimde söylediler, güvenememiştim ama öyle o zaman.Boşa gidiyor yıllarımız yazık.


RaSKaH
Daire Başkanı
15 Temmuz 2023 00:02

Maalesef bizim yaşadığımız durum buydu. Umarım siz yaşamazsınız. Aynı yerde görev yapıp 1/4 e 10 yılda ulaşmak varken bu süreyi uzatanlar utansın.

NumanAga, 1 saat önce

Bugün ilçeye gittiğimde söylediler, güvenememiştim ama öyle o zaman.Boşa gidiyor yıllarımız yazık.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl İçi 3 Yıl Şartı Aranmayan DurumlarÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen MaddeleriOkul ve ev faklı ilçede olursa özür grubuna başvurulur mu?Bodrolar yayınlandı İl İçi Münhal ListeleriÖğretmenler sendikası İl İçi Kontenjanlar?Bu yıl uzmanlık süreciAnayasa mahkemesi yarın öğretmenlik meslek kanunu hakkında açılan iptal davasını görüşecekİl içi ekranında görünen tercihler

Sözlük

bela geliyorum demez 1 ileri sürüş teknikleri 1 lavanta kolonyası 2 Köpeği Tarafından Isırılan Mimarın Kuduzdan Ölmesi 3 maraş dondurması 1 kliçe 1 Apati 2 İnsan ne için yaşar 3 Koca Bir Köyde Tek Başına Yaşayan Adam 4 kayıtsızlık 2

Son Haberler

15 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıklarıAdalet Bakanlığı isteğe bağlı naklen tayinlerde kurallara uyulmalıHer ayın 15'de memurlara özel 50 TL indirimVali makam aracından indi, gelin ve damat bindiÖSYM Başkanı Ersoy: ÖSYM, adaletin tesis edildiği yerdir

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark