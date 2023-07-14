gelir dağılımı böylemi olur maaşı az olan buraya gelsin

Herkes memur olmdk istiyor ama kimse işçi olmak istemiyor. O nedenle işçi bulmakta zorlanıyorlar mecburen maaşları yüksek vermeleri lazım. Yoksa adam özelde çalışsa 2 katını rahat kazanacak.

Herkes memur olmdk istiyor ama kimse işçi olmak istemiyor. O nedenle işçi bulmakta zorlanıyorlar mecburen maaşları yüksek vermeleri lazım. Yoksa adam özelde çalışsa 2 katını rahat kazanacak.