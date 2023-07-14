Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Temmuz 2023 23:50
gelir dağılımı böylemi olur maaşı az olan buraya gelsin

arkadaşlar burada bir konu açıyorum konu şu vhki memur olarak çalışıyorum üniversite mezunuyum aldığım maaş 12700 yol yok yemek yok hiç bir şey yok sözde memurum konu komşu herkes bizim maaşı konuşuyor oysa bakıyorum işçi kadrosuyla mebde çalışanlar var 21000 maaş artı 3 ayda bir ek tediye 30000 lira ortalama maaş alıyor işçiyle memur arasında böyle bir fark olurmu bu adaletlimi sizce emekli olsan aynı çalışsan aynı nasıl geçinelim benimle aynı masa başı işi yapıyorlar nerdeyse 3 te 1 parasına çalışıyorum


moideen
Daire Başkanı
15 Temmuz 2023 00:06

Adalet mi? O da ne? İlk kez duyuyorum bu kelimeyi.


matematikogretmenii
Memur
15 Temmuz 2023 00:12
Herkes memur olmdk istiyor ama kimse işçi olmak istemiyor. O nedenle işçi bulmakta zorlanıyorlar mecburen maaşları yüksek vermeleri lazım. Yoksa adam özelde çalışsa 2 katını rahat kazanacak.

matematikogretmenii
Memur
15 Temmuz 2023 00:14
Ama memuru kovsan bile gitmez. Başka iş yapamaz çünkü

ilterinal
Daire Başkanı
15 Temmuz 2023 00:16

bu mantık normal deyil herkes memur olmak istiyor neden iyi imkanlar kazanmak için ama ve memur sınavla okuyarak geliyor eşit olsa bari diyecem oda yok

matematikogretmenii, 1 saat önce
Herkes memur olmdk istiyor ama kimse işçi olmak istemiyor. O nedenle işçi bulmakta zorlanıyorlar mecburen maaşları yüksek vermeleri lazım. Yoksa adam özelde çalışsa 2 katını rahat kazanacak.

matematikogretmenii
Memur
15 Temmuz 2023 00:17
Maaşı yüksekse okumayın işçi olun o zaman kimse kimseyi tutmuyor. Madem o kadar kolay
ilterinal, 1 saat önce

bu mantık normal deyil herkes memur olmak istiyor neden iyi imkanlar kazanmak için ama ve memur sınavla okuyarak geliyor eşit olsa bari diyecem oda yok


ilterinal
Daire Başkanı
15 Temmuz 2023 00:20

sende bu kafayla öğrenci okutuyorsun sanırım matematik öğretmeni sende haklısın yani müdür 30000 alsın ortalama işçi 32.33000 alsın normalse daha diyecek bir şey yok ben ne kimseyi küçümsüyorum nede kimsenin maaşına göz dikiyorum sadece gelir dağılımı eşit olmalı diyorum anlayabiliyormusun sayın hocam

matematikogretmenii, 1 saat önce
Ama memuru kovsan bile gitmez. Başka iş yapamaz çünkü

moideen
Daire Başkanı
15 Temmuz 2023 00:21

Türkiye' de adalet kelimesi uzun zaman önce anlamını yitirdiği için benim için bir şey ifade etmiyor. Şurada yazılanları görünce anlaşılıyordur heralde. Adam okumayın, işçi olun diyor. Adamın sizin yazdığınız şeye cevabı bu.

ilterinal, 1 saat önce

bu mantık normal deyil herkes memur olmak istiyor neden iyi imkanlar kazanmak için ama ve memur sınavla okuyarak geliyor eşit olsa bari diyecem oda yok


matematikogretmenii
Memur
15 Temmuz 2023 00:23
Öğrenciler bile biliyor şu basit mantığ. Hocam allah korusun ne memur olacam diyor.
ilterinal, 56 dk. önce

sende bu kafayla öğrenci okutuyorsun sanırım matematik öğretmeni sende haklısın yani müdür 30000 alsın ortalama işçi 32.33000 alsın normalse daha diyecek bir şey yok ben ne kimseyi küçümsüyorum nede kimsenin maaşına göz dikiyorum sadece gelir dağılımı eşit olmalı diyorum anlayabiliyormusun sayın hocam


matematikogretmenii
Memur
15 Temmuz 2023 00:28
Öğrencilerime gidin zanaat öğrenin meslek öğrenin diyorum zaten. Günümüz koşullarında kendini güncelleyen bir öğretmen olarak doğru rehberlik ve yönlendirme yapmalıyız. Eskidendi herkes okusun üniversite kazansın şimdi devir değişti

Kagiş
Müsteşar
15 Temmuz 2023 00:50

Şahlanıyoruz bree! Siz ne diyorsunuz böyle!?))


matematikogretmenii
Memur
15 Temmuz 2023 00:57
Günümüz dünyasında herşey arz talep dengesi üzerine kuruludur. Memuriyete insan arzı çoğalmıştır ve değeri düşüp ucuzlamıştır. Tüm sorun buradan kaynaklanıyor. Öğretmenler olarak herkesi okumaya yönlendirmeyin kardeşim, mesleğe yönlendirin. Ya daha bunu bile düşünemiyorsunuz. Herkesi okumaya yönlendirince masşınız tabi düşer. Beyin bedava kimse kullanmıyor
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