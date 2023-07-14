DİYARBAKIR KİRALIK EV LAZIM ARKADAŞLAR YARDIM LÜTFEN

Polisler daha vicdansız malesef Allah kolaylık versin millet kafayı yedi ev bulmayacagını bilen artık 15 binden acıyor. Su mantıgı da hayranım 5 m luk evımde 5 bine mı oturtayım :) obur dunyada hak mı kazanacak enflasyon vardı cılar mı kazanacak gorecegız artık maasla 8 bin seyyanen verdiler ev sahipleri de dogrudan 5 bin uzerıne koydu kıraların

Polisler daha vicdansız malesef Allah kolaylık versin millet kafayı yedi ev bulmayacagını bilen artık 15 binden acıyor. Su mantıgı da hayranım 5 m luk evımde 5 bine mı oturtayım :) obur dunyada hak mı kazanacak enflasyon vardı cılar mı kazanacak gorecegız artık maasla 8 bin seyyanen verdiler ev sahipleri de dogrudan 5 bin uzerıne koydu kıraların