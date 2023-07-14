Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Temmuz 2023 23:51
DİYARBAKIR KİRALIK EV LAZIM ARKADAŞLAR YARDIM LÜTFEN

Ev sahipleri kafayı yemiş olmalı biz memurları yolunacak kaz gibi görüyorlar uçuk kiralar söylüyorlar utanmadan bazıları 1 yıllık peşin istiyor bankamıyız biz kredi mi vereceğiz eyy vicdansız evi olan polis kardeşim varsa lütfen dönüş


Sadeceinsan65
Şube Müdürü
15 Temmuz 2023 00:01
Polisler daha vicdansız malesef Allah kolaylık versin millet kafayı yedi ev bulmayacagını bilen artık 15 binden acıyor. Su mantıgı da hayranım 5 m luk evımde 5 bine mı oturtayım :) obur dunyada hak mı kazanacak enflasyon vardı cılar mı kazanacak gorecegız artık maasla 8 bin seyyanen verdiler ev sahipleri de dogrudan 5 bin uzerıne koydu kıraların

Cek60
Aday Memur
15 Temmuz 2023 00:07

İnsanın zor durumundan faydalanıp Allah korkusu olmadan böyle zor durumda bırakıyorlarya bizi içimiz


Cek60
Aday Memur
15 Temmuz 2023 00:10

Allah büyüktür bunun hesabında sorar elbet yaşam bu dünyadan ibaret değil eyyy 13000 isteyen ev sahibi gel bakalım ver şunun hesabını dediğinde o zaman göreceksiniz


secret.lifee
Şube Müdürü
15 Temmuz 2023 00:17

Şimdi bana kızarsınız ama ekonomik rakamlara göre istedikleri kiralar normal. Problem şurda. Memurun maaşı enf düşük görselerdikleri için az ve yetmiyor. Esnaf reel hayatı yaşadığı için herşeyi olduğu gibi yansıtıyor. Örneğin berbere traş olduğun zaman adam zam yaparken açıklanan enf oranında yapmıyor. Toptancıdan jileti ne kdr zamlı aldıysa o orandan gerçek yani yaşanan reel zammı yapıyor. Piyasada her şeye %200 300 zam gelmiş ama senin maaşın % 10:20 artıyor. Haliyle aradaki ödemeler dengesi makası açılıyor o yüzden normalde ev sahiplerinin istedikleri ev kiraları yaşanan reel ekonomiye göre makul seviyelerde problem memur da para yok. Bugün kıytırık 1 milyon ya 1 milyon orta halle bir araba bile etmez götür bankaya koy sana ayda 40.000 TL faiz veriyor banka kiraını da versin yaşarsın da mevzuyu buradan bile anlayabilirsiniz ne demek istediğimi ha bizim maaşımıza göre istenilen kiralar çok ama ülkenin içerisinde bulunduğu reel enflasyonist ortama göre kiralar normal seviyede aslında hani ekonomiyi kendi aldığınız paraya göre değerlendirmeyin piyasada dönenİkide de enflasyona göre değerlendir özel sektör çok güzel para kazanıyor şu anda bir bardak çay iyi 30 TL?ye 40 TL?ye adam o akşama kadar senin canının çıktığı bir ayda kiraya ödeyeceğim dediğin parayı adam çaydan kazanıyor bir günde

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