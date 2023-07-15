Emekli olacaklar İl İçi

Bazı il mem sitelerinde 20 Temmuza kadar emekli olacak olanların yerlerine atamaların yapılacağı yazıyor. Oysa bir öğretmen 30 temmuzda da emekliye ayrılabilir yasaya göre. Emekli olacak adamın yerini tam manasıyla yine yetiştirmeyecekler demek il içine... OOOOf of.

Bazı il mem sitelerinde 20 Temmuza kadar emekli olacak olanların yerlerine atamaların yapılacağı yazıyor. Oysa bir öğretmen 30 temmuzda da emekliye ayrılabilir yasaya göre. Emekli olacak adamın yerini tam manasıyla yine yetiştirmeyecekler demek il içine... OOOOf of.