Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 00:00
Emekli olacaklar İl İçi
Bazı il mem sitelerinde 20 Temmuza kadar emekli olacak olanların yerlerine atamaların yapılacağı yazıyor. Oysa bir öğretmen 30 temmuzda da emekliye ayrılabilir yasaya göre. Emekli olacak adamın yerini tam manasıyla yine yetiştirmeyecekler demek il içine... OOOOf of.

RaSKaH
Daire Başkanı
15 Temmuz 2023 00:05

Bu durum il içi tayinlerde sıra sisteminin yeniden getirilmesiyle çözülebilir.


ebuducane
Şube Müdürü
15 Temmuz 2023 00:06
O nasıl oluyor hocam ?
RaSKaH, 1 saat önce

Bu durum il içi tayinlerde sıra sisteminin yeniden getirilmesiyle çözülebilir.


RaSKaH
Daire Başkanı
15 Temmuz 2023 00:17

Şöyleki 2015 yılına kadar il içi tayinlerde uygulanan bir sistemdi sıra uygulaması. Sizin verdiğiniz duruma göre A okulunda sizin branştan bir öğretmen 30 temmuzda yaş haddinden emekliye ayrılacağı için münhal listede A okulu yayınlanmayacaktır. Dolayısıyla siz A okulunu tercih etmeyeceksiniz mevcut sistemde çünkü boş görünmüyor. Ya da tercih etseniz dahi dolu kadro olduğu için yerleşmeniz mümkün olmayacak (Başka birinin tayini çıkmadığı sürece) . Ancak sıra sistemi uygulanacak olursa (il dışı, özür durumu ve ilk atamalardan sonra ağustos ve ekim ayı içerisinde olabilir.) A okulundaki kişi emekli olduğu için kadro boşalacak, sıra sistemi çalıştırılarak atamanız gerçekleşecektir.

ebuducane, 1 saat önce
O nasıl oluyor hocam ?

Kagiş
Müsteşar
15 Temmuz 2023 00:54

Emekli falan olan yok!! Şimdi herkes 65'e kadar devam edecek gibi duruyor!))) Ben de olmayacağım üleyn! Yıkılana kadar çalışacağım!)))

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