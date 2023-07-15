Reddi miras hk.

dostlar bi arkadaşımın babasının birkaç milyon borcu var baba vefat ettiğinde borç varislere kalıyor sanırsam reddi miras nasıl oluyor reddi miras verilince borçtan kurtuluyor mu çocuklar? dededen vs bir şey düşerse reddi mirastan dolayı ondan da mı oluyor?

dostlar bi arkadaşımın babasının birkaç milyon borcu var baba vefat ettiğinde borç varislere kalıyor sanırsam reddi miras nasıl oluyor reddi miras verilince borçtan kurtuluyor mu çocuklar? dededen vs bir şey düşerse reddi mirastan dolayı ondan da mı oluyor?