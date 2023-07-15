Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Temmuz 2023 00:01
Reddi miras hk.
dostlar bi arkadaşımın babasının birkaç milyon borcu var baba vefat ettiğinde borç varislere kalıyor sanırsam reddi miras nasıl oluyor reddi miras verilince borçtan kurtuluyor mu çocuklar? dededen vs bir şey düşerse reddi mirastan dolayı ondan da mı oluyor?

JackParker
Aday Memur
15 Temmuz 2023 00:36
Öldükten sonra 3 ay içinde reddi miras davaları açmaları lazım. Reddi miras yaparlarsa borçda kalmaz mirasta
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