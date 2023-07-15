Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


15 Temmuz 2023 00:06
DSİ Bekçi Alımı Hakkında

Merhaba, DSİ Bekçi alımı yapıyormuş araştırdım ve tam olarak DSİ Bekçilerin görevinin ne olduğunu bulamadım.

Güvenlik Görevlisi mi alıyorlar ? Yoksa Bekçi yani bildiğimiz Sivildede beylik tabancası taşıyan bekçilerden mi alıyorlar anlamadım aydınlatır mısınız?

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