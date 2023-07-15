3 yıl şartı saçmalığı

Zorunlu hizmet harici, il içi veya il dışı atamalarda 3 yıl şartı neden var. 3 yıl neyi bekliyoruz. Tercihlerini kim bilerek yapıyor. Tesadüfen kötü bir okula düştüysem 3 yıl neden çslışmak zorundayım. Bir yıl sınunda istediğim gibi tercih verebilmeliyim.

Zorunlu hizmet harici, il içi veya il dışı atamalarda 3 yıl şartı neden var. 3 yıl neyi bekliyoruz. Tercihlerini kim bilerek yapıyor. Tesadüfen kötü bir okula düştüysem 3 yıl neden çslışmak zorundayım. Bir yıl sınunda istediğim gibi tercih verebilmeliyim.