Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 00:48
3 yıl şartı saçmalığı
Zorunlu hizmet harici, il içi veya il dışı atamalarda 3 yıl şartı neden var. 3 yıl neyi bekliyoruz. Tercihlerini kim bilerek yapıyor. Tesadüfen kötü bir okula düştüysem 3 yıl neden çslışmak zorundayım. Bir yıl sınunda istediğim gibi tercih verebilmeliyim.

fenogretmeniyim
Memur
15 Temmuz 2023 00:59

mesele de o zaten. okullarda istikrar sağlanabilmesi için en azından 3 sene aynı okulda görev yapılsın istiyor meb


matematikogretmenii
Memur
15 Temmuz 2023 01:01
3 sene boyunca mutsuz bir öğretmen ne kadar veyimli ve faydalı olabilir. Bu nasıl istikrar anlayışı.
fenogretmeniyim, 17 dk. önce

mesele de o zaten. okullarda istikrar sağlanabilmesi için en azından 3 sene aynı okulda görev yapılsın istiyor meb


matematikogretmenii
Memur
15 Temmuz 2023 01:02
O zaman daha çok istikrar için 5 yıl yapalım
matematikogretmenii, 15 dk. önce
3 sene boyunca mutsuz bir öğretmen ne kadar veyimli ve faydalı olabilir. Bu nasıl istikrar anlayışı.

fenogretmeniyim
Memur
15 Temmuz 2023 01:14

sence bizim mutluluğumuzu düşünüyorlar mı?

aile birliğini bile düzgün halledemiyorlar. kaldı ki öğretmen memnuniyetini umursamıyorlar

matematikogretmenii, 15 dk. önce
3 sene boyunca mutsuz bir öğretmen ne kadar veyimli ve faydalı olabilir. Bu nasıl istikrar anlayışı.
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