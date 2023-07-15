Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Temmuz 2023 00:54
Vakıfbank limit düşürmüş

Vakıfbank talebim olmadan ekşi hesap limitini düşürmüş tam da dar zamanda müşteri hizmetlerini arasam hallederler mi yoksa şubeye mi gideyim bilgisi olan daha önce başına gelen oldu mu


Öy71
Aday Memur
15 Temmuz 2023 01:09
1 ay geriden gelen kredin var mı
Toplam 1 mesaj

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