Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 01:14
Uzman ve Baş Öğretmenler
Hiç sesiniz çıkmıyor. Tek derdiniz uzmanlık tazminatının azalmış olması. Oysa ki daha çok artmalıydı.

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