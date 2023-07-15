Ücretsiz izin süresi

Arkadaşlar merhaba. Ellerinizden öper bir çocuğumuz oldu. Çocuk 2 yaşına geldiğinde 2 yıllık ücretsiz izne çıkmak istiyorum. Birincisi bana çocuktan dolayı ücretsiz izin verirlermi yani sıcak bakarlarmı? Normalde baba da ücretsiz izin alabilir ancak söz konusu egm olunca işler değişiyor malumunuz ? İkincisi bana 2 yıl ücretsiz izin istiyorum o kadar süreyi verirler mi?? Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim

Arkadaşlar merhaba. Ellerinizden öper bir çocuğumuz oldu. Çocuk 2 yaşına geldiğinde 2 yıllık ücretsiz izne çıkmak istiyorum. Birincisi bana çocuktan dolayı ücretsiz izin verirlermi yani sıcak bakarlarmı? Normalde baba da ücretsiz izin alabilir ancak söz konusu egm olunca işler değişiyor malumunuz ? İkincisi bana 2 yıl ücretsiz izin istiyorum o kadar süreyi verirler mi?? Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim