Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Temmuz 2023 01:27
Ücretsiz izin süresi
Arkadaşlar merhaba. Ellerinizden öper bir çocuğumuz oldu. Çocuk 2 yaşına geldiğinde 2 yıllık ücretsiz izne çıkmak istiyorum. Birincisi bana çocuktan dolayı ücretsiz izin verirlermi yani sıcak bakarlarmı? Normalde baba da ücretsiz izin alabilir ancak söz konusu egm olunca işler değişiyor malumunuz ? İkincisi bana 2 yıl ücretsiz izin istiyorum o kadar süreyi verirler mi?? Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim

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