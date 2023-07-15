Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


15 Temmuz 2023 02:13
Belediye Sayaç Okuma İşçisi

Merhaba , bir belediyenin sayaç okuma işçisi mülakatına girdim fakat merak ettiğim konu vardı.

Ortalama sayaç okuma personeli ne kadar alır? ( Kurum ismi veremiyorum )

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