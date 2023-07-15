KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Temmuz 2023 02:25
4 yıl önce açılıp halen dava sürecine başlanmayan soruşturma atamaya engel mi?????

her hangi karar verilmemiş soruşturma atamaya engel mi adli sicil temiz hali hazırda memurum dhmi atandım 7 ay oldu halen bekletiyorlar

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