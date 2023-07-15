Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Temmuz 2023 03:21
Temmuz maaşı

Hesabima gecen tutar an itibari ile 14 bin lira sorun bende mi olmasi gereken bu mu ? Sözleşmeli personel bu 22 bin liralik yeni maaşa dahil değil mi


bmmmrv
Aday Memur
15 Temmuz 2023 03:42
Sozlesmeliyim durum ayni sadece %17 lik zam yatmis

Oflui
15 Temmuz 2023 03:47
Seyyanen bu ay gecikecek

Atakanl
15 Temmuz 2023 03:53

Ne kadarlık bir gecikme soz konusu soylenen verilen sozlere guvenip krediye girdim eger bu ay yatmayacaksa cok kotu duruma dusecegim cevabiniz icin simdiden tesekkurler ve ek olarak banka promosyonuda bu ay yatacakti ama o da yok ortada

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