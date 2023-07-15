Yanlis ek dersin iletilme şekli ve prosedür

6 ay çok uzun olmuş ama ben kendi adıma fazla ödendiği tespit edildikten sonra geriye dönük yapılacak ödemede idareci arkadaşlara yardımcı olma taraftarıyım. Kimse bilerek eksik ya da fazla ödeme yapmaz. 40-50 tane öğretmenin olduğu okulda ekders hesaplamak kolay değil. Muhakkak yanlışlıklar olur. Kesintinin gerekçesi de açıklanmış. Neden 6 ay sonra farkettin ya da daha önce neden duzeltmedin demenin çözüme bir faydası yok. Olan olmuş. Alınganlık göstermeden gerekirse 50-100 lira da yasal faizi ödeyerek bu yükten kurtulmak eniyisi.

6 ay çok uzun olmuş ama ben kendi adıma fazla ödendiği tespit edildikten sonra geriye dönük yapılacak ödemede idareci arkadaşlara yardımcı olma taraftarıyım. Kimse bilerek eksik ya da fazla ödeme yapmaz. 40-50 tane öğretmenin olduğu okulda ekders hesaplamak kolay değil. Muhakkak yanlışlıklar olur. Kesintinin gerekçesi de açıklanmış. Neden 6 ay sonra farkettin ya da daha önce neden duzeltmedin demenin çözüme bir faydası yok. Olan olmuş. Alınganlık göstermeden gerekirse 50-100 lira da yasal faizi ödeyerek bu yükten kurtulmak eniyisi.