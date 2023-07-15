Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 03:40
Yanlis ek dersin iletilme şekli ve prosedür

Arkadaşlar daha önce fazla ek ders ödemesi ve eksik odemelerle karşılaştım fakat çözüm yeni göreve basladigim bu yerdeki gibi olmadı asla iletişim de böyle değildi. Okul mudur yardimcim bana bir dilekçe fotoğrafı atmış mal müdürlüğüne yazılmış 1.dönemi kapsayan 5 aylık ek ders fazla ödemesi vardir tahsil edin şeklinde bir dilekçe miktarı da belirtmiş dilekçe de. Bana da o dilekçenin fotosunu atmış açıklama yok bilgi verme yok puantaj yok mal müdürlüğüne dilekce yazdim al oku hesabı yapmış. Sadece o dilekceyi atmis ,görünce dilekçeyi Kendisine sordum aylarca fazla ödemenin yanlışlıkla yapılmasının sebebi nedir diye alındı bozuldu biraz kendisi. Çok saçma bir sebeple artırımli ödemenin yanlis yapıldığı sonucuna ulaştım. Ocakta fark ettim duzelttim gibi bir cevaba ulaştım. Ocakta fark edildi ise neden mahsuplasma ile sonraki aylarda geri alınmadığı sene devrettiği için mi olmadığı ya da ocakta fark edildi ise temmuzda ; üzerinden 6 ay geçtikten sonra yaz tatilinin ortasında neden mal müdürlüğüne direkt yazı verildiği soruları ise yanıtsız. O yazi mal kudurlugune gittigi tarihten itibaren mi yasal faiz isliyor yoksa odemenin fazla yapildigi aylardan itibaren mi bilemiyorum. Daha once fazla odemem oldugunda puantaj uzerinden hesaplanmis ve bir sonraki ay mahsuplasma ile ek dersimden düşülmüştü cunku eski ilimde ve okulumda. Ödemek mesele değil. Fazla ek dersi başka kurumda iken fark edip kendim iade edilmesini saglamisken de devletin fazlasına konacak değilim fakat usul üslup ciddi anlamda problemli olduğu için eski okulum mu fazlaca insani idi yöntem bu mudur şaşırdık kaldım sormak istedim basından geçenlere de...


jamett
Şef
15 Temmuz 2023 04:04
6 ay çok uzun olmuş ama ben kendi adıma fazla ödendiği tespit edildikten sonra geriye dönük yapılacak ödemede idareci arkadaşlara yardımcı olma taraftarıyım. Kimse bilerek eksik ya da fazla ödeme yapmaz. 40-50 tane öğretmenin olduğu okulda ekders hesaplamak kolay değil. Muhakkak yanlışlıklar olur. Kesintinin gerekçesi de açıklanmış. Neden 6 ay sonra farkettin ya da daha önce neden duzeltmedin demenin çözüme bir faydası yok. Olan olmuş. Alınganlık göstermeden gerekirse 50-100 lira da yasal faizi ödeyerek bu yükten kurtulmak eniyisi.

1a2x
Aday Memur
15 Temmuz 2023 04:18

Tabiki de ödenecek, fakat fazla ödemenin sebebini sormak ve öğretmenine hocam sizde fazla ödeme var mal müdürlüğüne gitmeniz ödeme yapmanız gerek demek yerine mal müdürlüğüne yazılmış dilekçeyi gönderip ne olduğu belirsiz şekilde süreci bırakmak doğru değil. Dediginiz gibi idareci uğraşan taraf olarak hata yapabilir fakat ogretmen sebep sordugu zaman ya da neden bu kadar geç işleme girdiğini sordugu zaman da ben yaptım öyle oldu havasına giremez. Benim yadirgadigim iletişimde tercih edilen usul ve nasil sebep sorarsın öde dedik öde dercesine girilmiş tavır

jamett, 15 dk. önce
6 ay çok uzun olmuş ama ben kendi adıma fazla ödendiği tespit edildikten sonra geriye dönük yapılacak ödemede idareci arkadaşlara yardımcı olma taraftarıyım. Kimse bilerek eksik ya da fazla ödeme yapmaz. 40-50 tane öğretmenin olduğu okulda ekders hesaplamak kolay değil. Muhakkak yanlışlıklar olur. Kesintinin gerekçesi de açıklanmış. Neden 6 ay sonra farkettin ya da daha önce neden duzeltmedin demenin çözüme bir faydası yok. Olan olmuş. Alınganlık göstermeden gerekirse 50-100 lira da yasal faizi ödeyerek bu yükten kurtulmak eniyisi.
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