Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Temmuz 2023 05:10
Seyyanen zam

Bazı yerlerde seyyanen zamn 15 temmuz itibariyle kabul edildiğinden temmuz için 15 günlük yatacağı, yani 4000 tl yatacağı söyleniyor. Bilen arkadaşlar bu konuya açıklık getirebilir mi


xLmx
Memur
15 Temmuz 2023 05:23
şu tarz konuları artık acmasaniz
Toplam 1 mesaj

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