Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


15 Temmuz 2023 05:21
!!Kredi kartı son ekstreden kalan borç!!

Evet arkadaşlar ayın 15 i geldiğine göre borç ödeme elindeki maaşı ilk günden bitirme günü gelmiştir benim sorum bu ay maaş 22 bin olacak diye karta fazla yüklendim güncel borcum 9 bin son ekstreden kalan borç 5 bin ben seyyanen zam yatmadığı için 5 bini yani son ekstreden kalan borcu ödedim güncel 4 bin borç gözüküyor burdan herhangi bir faiz fln işlermi bunu diğer ayın taksidiyle ödememde bir sıkıntı olurmu?

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