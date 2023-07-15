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Editörler : LanetF16 Gökçen


15 Temmuz 2023 06:00
Çocuk bakımı ile ilgili bazı pratik bilgiler

Evde lazumlik bulundurmak önemli.küçük çocuklar gecede altını işleyebiliyorlar.


gazanya
Şube Müdürü
15 Temmuz 2023 06:01

Çocuklar ısrarı sevmezler yemek yemesini bir kere söylemelisiniz.


gazanya
Şube Müdürü
15 Temmuz 2023 06:03

Küçük çocuklar sizinle alışverişe gittiğinde ağlayıp bacanıza sarılırlar şunu al,bunu al diye..


gazanya
Şube Müdürü
15 Temmuz 2023 06:05

Böyle yapmaya devam edersen eger birkaç gün senle alışverişe gelmiyorum demelisiniz..


gazanya
Şube Müdürü
15 Temmuz 2023 06:08

Küçük çocuklarda tuvalet eğitiminde zorlanıyorsanız eger tuvalette etkinlik yaptirmalisiniz.resim ,suluboya gibi.su tabsncasiyle böceklere su atma gibi..


gazanya
Şube Müdürü
15 Temmuz 2023 06:10

Çocuk bakmayı ve çocuk oyunlarını biliyorsanız eger cocuk bakmak harika birsey..

Toplam 5 mesaj

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