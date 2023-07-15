Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Temmuz 2023 06:13
Üniveriste 4/b tekniker maaşları

Arkadaşlar en düşük memur maaşı 22 bin değil miydi? Ben üniversitede sözleşmeli tekniker olarak yeni atandım bana 17 bin yatmış ama normal mi?


ulofrinen
Aday Memur
15 Temmuz 2023 06:17

memurlar net maaş hesaplamada yeni atanan sözleşmeli tekniker maaşı 23 bin civarı gösteriyor?


darkjusticer
Şef
15 Temmuz 2023 06:57

O da bir şey mi arkadaşım ! 4 yıllık üniversite mezunuyum, 8 senelik Bilgisayar İşletmeniyim bana 13 bin küsur yatmış.

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