Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


15 Temmuz 2023 06:28
Maaş çıkmazı

Hani en düşük memur maaşı 22 bin tl olacaktı ? Ben bu formda memuru oyalıyorlar, bunlar hayal derken onlarca dislike almıştım. Memuru memurdan başka kim düşünmüş acaba ? Bana dislike veren akıllılar ceremesini siz daha fazla çekersiniz umarım.

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