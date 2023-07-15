Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Temmuz 2023 07:11
4/B sözleşmeli tekniker maaşları

Arkadaşlar en düşük memur maaşı 22 bin değil miydi? Ben üniversitede sözleşmeli tekniker olarak yeni atandım bana 17 bin yatmış ama?

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