Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Temmuz 2023 07:51
Resmi gazete?
Bu 8 bin seyyanen resmi gazetede yayınlandı mı? Ya da yayınlanmadıysa ne zaman yayınlanır

Albatros3319
Aday Memur
15 Temmuz 2023 08:21
Bu gece yayınlandı !!

Argan35
Şube Müdürü
15 Temmuz 2023 08:48
Yayınlandı. Farklar için ek ödeme emri yayınlanır ptesi günü.

reddblackk
Aday Memur
15 Temmuz 2023 08:51
Teşekkürler
Toplam 3 mesaj

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