Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 08:30
konya ılgın(argıthanı)dan mardin merkeze eşyalarımı taşıma

Konya ılgın(argıthanı)dan Mardin merkeze eşyalarımı taşıyacağım. beyaz eşya, koltuk, dolap gibi eşyalar değil. nasıl bir yol önerirsiniz yeni atandım böyle gidecek varsa yardımlaşabilir miyiz

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