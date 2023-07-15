Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 08:44
Deprem bölgesindeki ogretmenler

Arkadaşlar bulunduğum deprem bolgesinde 2.yilimi çalışıyorum, geçen hafta bakanlık depremzede öğretmenlere yıl şartı aranmaksızın 22 ile tayin hakkı vermisti bende doğu illerinden birini istiyordum ama bu 22 il içerisinde yoktu, o yuzden tercih yapamadım, daha sonra sanırım bakanlıktan söyle bir açıklama yapılmış başvuru yapmayan depremzede öğretmenlere tayin takviminden sonra tekrar bir hak verilecek diye, bu konuda bilginiz var mı, dogru haber mi, özellikle tarih konusunda bilgisi olan var mı?

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