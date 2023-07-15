Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


15 Temmuz 2023 10:00
2023 Temmuz Maaşı
Arkadaşlar benim maaşımdaki artış sadece enflasyon artışına karşılık geliyor.maaş farkı ayrı yatıyor diyelim.seyyanen yapılan zam neden yok?sizlerde durum nasıl?memurlar.net'in maaş robotunun hesapladığı ile arada çok büyük bir fark var.

Denizyigit7621
Aday Memur
15 Temmuz 2023 10:21
Sen gerçekten nerde yasiyorsun
Toplam 1 mesaj

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