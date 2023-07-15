2023 Temmuz Maaşı

Arkadaşlar benim maaşımdaki artış sadece enflasyon artışına karşılık geliyor.maaş farkı ayrı yatıyor diyelim.seyyanen yapılan zam neden yok?sizlerde durum nasıl?memurlar.net'in maaş robotunun hesapladığı ile arada çok büyük bir fark var.

Arkadaşlar benim maaşımdaki artış sadece enflasyon artışına karşılık geliyor.maaş farkı ayrı yatıyor diyelim.seyyanen yapılan zam neden yok?sizlerde durum nasıl?memurlar.net'in maaş robotunun hesapladığı ile arada çok büyük bir fark var.