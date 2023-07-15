Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


15 Temmuz 2023 10:42
Uzaktan ilişkinin sonu hep hüsranla mı biter?

Farklı şehirlerde yaşıyoruz uzaktan tanışıp bi ilişki kurduk. Görev yaptığım yerle aramızda 560 km var. 2 ayda 1 görüşme şansımız oluyor. Dedikleri gibi bu ilişkilerin sonu hep hüsranla mı bitiyor?


Zumruduankaraa
Aday Memur
15 Temmuz 2023 10:44
O ikinize bağlı bir durum. Çok güzel ilerleyen de var ,sonu mutlulukla biten
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