Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 11:04
Maaşım çok düşük yattı bir yanlışlık mı var ?

Merhaba arkadaşlar, ben 2020 atamasında atandım, Nisan ayında kadroya geçtim sınıf öğretmeniyim, gece yatan maaşım 13.300 tl , bu normal mi ? Biliyorum seyyanen zam henüz yatmadı ama bu hali çok düşük geldi, benzer durumda olan var mı acaba ?


anelka0101
Aday Memur
15 Temmuz 2023 11:31
2019'da atandım 15.5 yattı.

serrdarrr
Aday Memur
15 Temmuz 2023 11:32

8bin daha koy üstüne işte maaş o kadar hocam + ek ders. Ortalama 25 26bi civarı gibi.


Yondaimeminato
Şef
15 Temmuz 2023 11:35

Haziran maaşınız ne kadardı hocam ?

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