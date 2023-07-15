Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 11:34
Yeniden Refah alternatif olabilir mi?

Yeniden Refah yerel seçimlerde akp'ye rakip olabilir mi?


matematikogretmenii
Memur
15 Temmuz 2023 11:36
Olamaz

fikiradami
Aday Memur
15 Temmuz 2023 11:38

Neden olamaz, fikrinizi öğrenmek isterim.

matematikogretmenii, 21 dk. önce
Olamaz
Toplam 2 mesaj

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