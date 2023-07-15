Memurlar. Net Anasayfada fark ta yattı demiş.

Arkadaşlar maaş yattı ama bunun içinde %17.55 zam var ama farkı yok diyebiliyorum. Ama memurlar net ana sayfasında memurlara yatırıldı diyor bilginiz var mı?

Arkadaşlar maaş yattı ama bunun içinde %17.55 zam var ama farkı yok diyebiliyorum. Ama memurlar net ana sayfasında memurlara yatırıldı diyor bilginiz var mı?