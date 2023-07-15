Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 11:39
Memurlar. Net Anasayfada fark ta yattı demiş.
Arkadaşlar maaş yattı ama bunun içinde %17.55 zam var ama farkı yok diyebiliyorum. Ama memurlar net ana sayfasında memurlara yatırıldı diyor bilginiz var mı?

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