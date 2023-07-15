Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Temmuz 2023 11:39
Derce kademem bordroda yanlış
Normalde nisan 16 da 3 senem doldu ama toplu sözleşme ile kadroya geçtim teknikerim. Ekip portalda bu ay değişmişti derce kademem ama bordroda halen 10/ 2 gözüküyor .Ekip portalde 9/2 ye geçişimin 15 mayısta yapıldığı görlüyor .Ama mutemete sordugumda terfim oraya gelmemiş .Benim hak kaybım oluyor bunu nasıl halledebiliirim geriye dönük hak kaybı ı almam mümkünmüdür

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