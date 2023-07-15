Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Temmuz 2023 11:40
Mesai Saatleri Önerisi. (Dayısı olan varsa iletsin)

Günde 8 saat 3 vardiya şeklinde peşpeşe 3 gün çalışma 2 gün izin olmalı. 3 günlük mesai 8-24 şeklinde olmalı. Bu sistem için 5 gruba ihtiyaç var. Sayı yetmiyor bahanesinin çözümü ise yetki arttırımıdır. Vatandaş, polisin talimatlarına uymadığı zaman olay esnasında ve sonrasında çok ağır müdahale ve yaptırımlarla karşılaşacağını bilirse 3 polisin yapacağını 1 polis yapar.


Android60
Daire Başkanı
15 Temmuz 2023 11:41

Ya kafanıza göre saçma sapan sistem uydurmayın. 4 grup 12-36 en güzel sistemdir. Yok 8 saat calışacakmışsın 2 gün izin olacakmış bilmem ne o arada ek görevi bi çakarlar hiç bişey anlamazsın


Türk Polis Teşkilatı
Aday Memur
15 Temmuz 2023 11:46

Sen kendini aşağılık bir köle olarak görüyor olabilirsin. İt gibi çalışmak isteyenler için köpek eğitim merkezleri var. Orada it olarak görev yapabilirsin. Benim bahsettiğim sistemde ek görev yok zaten.

Android60, 17 dk. önce

Ya kafanıza göre saçma sapan sistem uydurmayın. 4 grup 12-36 en güzel sistemdir. Yok 8 saat calışacakmışsın 2 gün izin olacakmış bilmem ne o arada ek görevi bi çakarlar hiç bişey anlamazsın

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