Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Temmuz 2023 11:51
BİLGİSİ OLAN VAR MI? MUTEMET ARKADAŞLAR

Değerli dostlarım; Benim bir maruzatım var. Şimdi malum bugün maaş günümüz, Benim durumum şu; Şimdi ben bu ay İstanbul dan Trabzon a tayin oldum. Şu an mehil iznindeyim. Görev yaptığım hastaneye dedim ki, Tayinim çıktı, Lakin ayrılışımı 15 İnden sonra yapalım ki; Maaşımı alıp öyle gideyim.. Onlar da bana, Maaşta bir problem olmaz senin ayrılılş işlemini şimdi yapalım, Maaşın zaten günü gelince yatar. Ehh, Denileni yaptık. Bekledik, Şu an mehil iznindeyim. Kadrom da Trabzon daki hastaneye nakledilmiş durumda, Resmi olarak oranın personeliyim. Buraya kadar her şey normal! Lakin dün gece e devlet e girdiğimde bordro sistemine girdim lakin; Maaşımın yapılmadığını fark ettim: Dolaysıyla maaşım da dün gece yatmamış oldu... 13 senelik memuriyet hayatımda ilk defa böyle bir durum yaşıyorum beni aydınlatacak bir arkadaş var mıdır:? Ne yapmalıym ?? Kimden bilgi alabilirim??

Çok Yazılan Konular

Eş durumu tayiniMaaşım neredeSağlık bakanlığı inşaat mühendisliği ünvan değişikliği sınavı Dayak yemeden çıkabilmek mümkün müEşi özel sektörde çalışan memurun eş durumu tayiniDerece kademeAlt bölge tayini isteyen arkadaşlar bakabilir miÇKYS MağduriyetiÜcretsiz izin dönüşü bordrom yapılmamışSiyaset ne kadar kötü bişey

Sözlük

denklem 1 Üstesinden gelmek 1 güvenilen dağlara kar yağması 1 Burhan Altıntop 4 helen yayı 2 maraş dondurması 1 poltergeist 1 güvendiğin dağlara yağan kar 1 Ekmeği Çaya Banarak Yiyen Orangutan 3 köy hayatı 1

Son Haberler

Boğulmalara karşı 'Akarsuların deniz ve göllere döküldüğü yerlere dikkat edin' uyarısı'Yaşadığımız sıcaklıklar doğaldır, normaldir, ekstrem değildir'Çankırı'da bulunan 500 yıllık meşeye bakım yapılması talebiHazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 'gri listeden' çıkması çalışmalarına hız verdiASELSAN düşman füzesini kör edecek

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark