BİLGİSİ OLAN VAR MI? MUTEMET ARKADAŞLAR

Değerli dostlarım; Benim bir maruzatım var. Şimdi malum bugün maaş günümüz, Benim durumum şu; Şimdi ben bu ay İstanbul dan Trabzon a tayin oldum. Şu an mehil iznindeyim. Görev yaptığım hastaneye dedim ki, Tayinim çıktı, Lakin ayrılışımı 15 İnden sonra yapalım ki; Maaşımı alıp öyle gideyim.. Onlar da bana, Maaşta bir problem olmaz senin ayrılılş işlemini şimdi yapalım, Maaşın zaten günü gelince yatar. Ehh, Denileni yaptık. Bekledik, Şu an mehil iznindeyim. Kadrom da Trabzon daki hastaneye nakledilmiş durumda, Resmi olarak oranın personeliyim. Buraya kadar her şey normal! Lakin dün gece e devlet e girdiğimde bordro sistemine girdim lakin; Maaşımın yapılmadığını fark ettim: Dolaysıyla maaşım da dün gece yatmamış oldu... 13 senelik memuriyet hayatımda ilk defa böyle bir durum yaşıyorum beni aydınlatacak bir arkadaş var mıdır:? Ne yapmalıym ?? Kimden bilgi alabilirim??