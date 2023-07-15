Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


15 Temmuz 2023 11:54
Engelli memurum formasyona gerek var mı?

Arkadaşlar ben MEB de engelli bir memurum. 4 yıllık Sosyoloji bölümü mezunuyum. Bu sene yüksek lisansim bitiyor. Ancak formasyonum yok. Yüksek lisans bitince öğretmenliğe başvuru yapabiliyormuyum.

Öğretmenlik için ayrıca formasyonu gerek var mi?

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