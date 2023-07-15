Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Temmuz 2023 12:21
meb mazeret tayinlerinde kktc geçerli mi
Bu şartlar altında eşim mazeret tayini isteyebilir mi ?

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