Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Temmuz 2023 12:22
Memurlar Net "Memurlar Bu Ay Maaş Aldı" Haberi Yap

Bu nasıl site?

Bu başlık silinmezse memurlar.net'in bana garip gelen haberlerin buraya atacağım.

İlk Haber:

Millet burda hiç bir halt alamadığından seyyanenin farkını versinler derdine düştü. Onu bile alamadık. Bugün çıkmış memurlar maaş farkı alacak haberi yapmışlar. Yarın da memurlar bu ay maaş aldı haberi yaparlar hiç belli olmaz.

https://www.memurlar.net/haber/1071004/memur-ve-emeklisine-15-gunluk-fark-da-yatacak.html


musa1992
Memur
15 Temmuz 2023 12:28

Sitenin adıyla yaptıkları faaliyet arasında hiçbir bağ yok. Asgari ücretle çalışması gereken temizlik işçileri yaklaşık 2.5-3 asgari ücret alırken buna ses çıkarmayan malum site. Utanmadan maaş farkı alıyor diye haber yapıyor. Onu yapacağına torpille taşerona geçenleri kadroya almak kul hakkıdır, sınava girenlerin hakkınk yemektir diyemiyor. Bir de bugün ayın 15 i memurlar maaş aldı ve sigortaları yatırılacak diye haber yapın sizden bu beklenir. Bç


doks
Daire Başkanı
15 Temmuz 2023 12:40

Zamla alakalı her haber çok okununca saçma da olsa hergün bir haber yayınlıyorlar.


2ven
Aday Memur
15 Temmuz 2023 12:42

Adam kalemini satmış senden mi utanacak?


fakir.adam
Şube Müdürü
15 Temmuz 2023 13:14

iyi fark aldık.devledimize şükran.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgi2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımAğustos toplu görüşmeleri beklentileriAramızda seyyanen zammı beğenmeyen arkadaşlar varTemmuz enflasyonu tahminleriBordrolar yayınlandıMemur zammı meclisten geçtiSeyyanen Zam ÜzerineMemura 4.000 TL kira yardımı

Sözlük

güne bir şiir bırak 1 Şikayet et butonu 3 Kaan boşnak 2 helen yayı 2 benzin fiyatlarına zam 1 Sivrisinek 4 ağaç dikmek 3 hava sıcaklığı 1 Zerengökçe 1 sirke 1

Son Haberler

'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklamaİstanbul'da tüm zamanların en yüksek günlük suyu dün tüketildiDışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Dünyayı FETÖ'ye dar edeceğiz!Osmaniye'de orman yangını çıktı'Önceliğimiz böyle bir ihanetle karşı karşıya kalmamak adına tedbirlerimizi almak'

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark