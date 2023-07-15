KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Temmuz 2023 12:24
Zorunlu askerlikten jandarmaya geçiş
Şuan zorunlu askerliğimi yapıyorum jandarma astsubaylığı asil kazandım sağlık raporunu olumlu aldım tahmini terhis tarihim 6 Ekim 28 ağustosta intibak başlayacak komutanlar intibak eğitimine gönderemeyiz diyorlar jandarma içişleri bakanlığına bağlı olduğu için jandarma astsubay da devre kaybı yaşarsın diyorlar askerlik şubesi geçici terhis alırsın demişti bu durum başına gelen varmı

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