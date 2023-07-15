Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Temmuz 2023 12:38
YURT DISI YUKSEK LISANS MUMKUN MU

yeni atandim yurt disinda yuksek lisans ya da dil okulu icin gitmek mumkun mu sartlari neler ucretsiz izin vs hakkimiz var mi

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