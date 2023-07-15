Polis Maaşının Düşük Olmasının Esas Nedeni!

Temel neden sendikasızlık vs. değil oy potansiyelidir. Sağlık ve eğitim hizmetleri her zaman oy verme kriterlerini etkilerken emniyet hizmetleri bu kriteri etkilemiyor. Çünkü polisle muhatap olan kişilerin sayısı öğretmen ve doktorla muhatap olan kişilerin sayısına oranla çok düşüktür. Ayrıca polis, mevcut hükümetin politikalarına göre hareket eder. Bir gün başörtülü joplarken diğer gün mini etekli joplar. Halk bunun farkındadır. O nedenle vatandaş, polisin tutumunu oy verme kriteri olarak değerlendirmez.

Diğer bir neden ise doktor ve öğretmenin yerini doldurmanın polisin yerini doldurmaktan daha zor olması. Yani bir doktorun istifa edip yurtdışına gitmesi ile bir polisin istifa etmesi devlette aynı etkiyi yaratmaz. Bırak istifa etmesini intihar etmesi bile pek bir önem arz etmiyor. Mesleğin cilvesi :)))

Bu nedenler neticesinde devlet ekonomik sıkıntıya düştüğü zaman ilk olarak polisten kısar. Çünkü telafisi kolaydır.