Adil, eşit ve adaletli il dışı tayin sistemi

Bu tayin sisteminin artık değişmesi elzem bir durum olmuştur. Sen bekarsın diye kimse ötekileştirilemez. Ortada insan haklarına aykırı bir durum vardır. Bakanlığın bu konuda acil bir çözüm masası kurması, çalıştaylar düzenlemesi söz konusu olmuştur. Bu basit, geçiştirilecek bir durum değildir. Adil, eşit ve adaletli bir tayin süreci için tüm kontenjanların ortak olması gerekiyor. Aile birliği adı altında isteyen istediği yere gidebiliyorken, sen bekar bir öğretmen olduğun için sana sadece kimsenin gitmeyeceği yerler açılıyor. Aile birliği elbette sağlanmalı fakat bekar öğretmenlere de aynı kontenjanlar ayrılmalıdır. Bakanlık öğretmenlerin özel hayatına göre tayin sistemini rafa kaldırmalıdır.

Bu tayin sisteminin artık değişmesi elzem bir durum olmuştur. Sen bekarsın diye kimse ötekileştirilemez. Ortada insan haklarına aykırı bir durum vardır. Bakanlığın bu konuda acil bir çözüm masası kurması, çalıştaylar düzenlemesi söz konusu olmuştur. Bu basit, geçiştirilecek bir durum değildir. Adil, eşit ve adaletli bir tayin süreci için tüm kontenjanların ortak olması gerekiyor. Aile birliği adı altında isteyen istediği yere gidebiliyorken, sen bekar bir öğretmen olduğun için sana sadece kimsenin gitmeyeceği yerler açılıyor. Aile birliği elbette sağlanmalı fakat bekar öğretmenlere de aynı kontenjanlar ayrılmalıdır. Bakanlık öğretmenlerin özel hayatına göre tayin sistemini rafa kaldırmalıdır.