Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 12:43
Adil, eşit ve adaletli il dışı tayin sistemi
Bu tayin sisteminin artık değişmesi elzem bir durum olmuştur. Sen bekarsın diye kimse ötekileştirilemez. Ortada insan haklarına aykırı bir durum vardır. Bakanlığın bu konuda acil bir çözüm masası kurması, çalıştaylar düzenlemesi söz konusu olmuştur. Bu basit, geçiştirilecek bir durum değildir. Adil, eşit ve adaletli bir tayin süreci için tüm kontenjanların ortak olması gerekiyor. Aile birliği adı altında isteyen istediği yere gidebiliyorken, sen bekar bir öğretmen olduğun için sana sadece kimsenin gitmeyeceği yerler açılıyor. Aile birliği elbette sağlanmalı fakat bekar öğretmenlere de aynı kontenjanlar ayrılmalıdır. Bakanlık öğretmenlerin özel hayatına göre tayin sistemini rafa kaldırmalıdır.

matematikogretmenii
Memur
15 Temmuz 2023 12:46
Evlen o zaman

popcorn007
Genel Müdür
15 Temmuz 2023 12:50
Şu zihniyetler yüzünden gram ilerleme kaydedemiyoruz.
matematikogretmenii, 44 dk. önce
Evlen o zaman

popcorn007
Genel Müdür
15 Temmuz 2023 13:00
Bu tayin sisteminin artık değişmesi elzem bir durum olmuştur. Sen bekarsın diye kimse ötekileştirilemez. Ortada insan haklarına aykırı bir durum vardır. Bakanlığın bu konuda acil bir çözüm masası kurması, çalıştaylar düzenlemesi söz konusu olmuştur. Bu basit, geçiştirilecek bir durum değildir. Adil, eşit ve adaletli bir tayin süreci için tüm kontenjanların ortak olması gerekiyor. Aile birliği adı altında isteyen istediği yere gidebiliyorken, sen bekar bir öğretmen olduğun için sana sadece kimsenin gitmeyeceği yerler açılıyor. Aile birliği elbette sağlanmalı fakat bekar öğretmenlere de aynı kontenjanlar ayrılmalıdır. Bakanlık öğretmenlerin özel hayatına göre tayin sistemini rafa kaldırmalıdır.

Dzeko1907
Aday Memur
15 Temmuz 2023 13:09

Ekders konusunda saçmaladığın yetmedi bir de tayin konusunda saçmala.

Forumda biz katlanamıyoruz sana seninle aynı yerde görev yapan meslektaşlarımız nasıl katlansın rabbim onlara yardım etsin

popcorn007, 40 dk. önce
Şu zihniyetler yüzünden gram ilerleme kaydedemiyoruz.

Dzeko1907
Aday Memur
15 Temmuz 2023 13:10

Popcorn hocam sana yönelik değil matematikogretmeni hesabına yönelik yazmıştım


popcorn007
Genel Müdür
15 Temmuz 2023 13:11
Keşke seninle aynı iş yerinde olsaydık, bak ne güzel işler yapıyorduk seninle.
Dzeko1907, 21 dk. önce

Ekders konusunda saçmaladığın yetmedi bir de tayin konusunda saçmala.

Forumda biz katlanamıyoruz sana seninle aynı yerde görev yapan meslektaşlarımız nasıl katlansın rabbim onlara yardım etsin


popcorn007
Genel Müdür
15 Temmuz 2023 13:12
Ben de diyorum bu hocamızla iyi çalışırdık, iyi işler çıkarırdık bu neden böyle diyor diye düşündüm :))) O matematikçiyi takma o bu yaz kurs açamadığı için strese girmiş :))
Dzeko1907, 20 dk. önce

Popcorn hocam sana yönelik değil matematikogretmeni hesabına yönelik yazmıştım


Dzeko1907
Aday Memur
15 Temmuz 2023 13:13

:)

popcorn007, 18 dk. önce
Ben de diyorum bu hocamızla iyi çalışırdık, iyi işler çıkarırdık bu neden böyle diyor diye düşündüm :))) O matematikçiyi takma o bu yaz kurs açamadığı için strese girmiş :))

popcorn007
Genel Müdür
15 Temmuz 2023 13:18
Bu tayin sisteminin artık değişmesi elzem bir durum olmuştur. Sen bekarsın diye kimse ötekileştirilemez. Ortada insan haklarına aykırı bir durum vardır. Bakanlığın bu konuda acil bir çözüm masası kurması, çalıştaylar düzenlemesi söz konusu olmuştur. Bu basit, geçiştirilecek bir durum değildir. Adil, eşit ve adaletli bir tayin süreci için tüm kontenjanların ortak olması gerekiyor. Aile birliği adı altında isteyen istediği yere gidebiliyorken, sen bekar bir öğretmen olduğun için sana sadece kimsenin gitmeyeceği yerler açılıyor. Aile birliği elbette sağlanmalı fakat bekar öğretmenlere de aynı kontenjanlar ayrılmalıdır. Bakanlık öğretmenlerin özel hayatına göre tayin sistemini rafa kaldırmalıdır.

Dzeko1907
Aday Memur
15 Temmuz 2023 13:24

matematikogretmeni bu sadece bekarların da problemi değil!Eşi ile bir ilden başka bir ile tayin isteyecek öğretmenler il dışı adil açılmazsa tayin nasıl olacak? Çok öğretmen var bu durumda olan

matematikogretmenii, 44 dk. önce
Evlen o zaman
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