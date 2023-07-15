KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


15 Temmuz 2023 12:54
THY TAKE OFF SR TEKNIK 2023

Merhabalar,

Nisan ayında açılmış olan ilanın kurul mülakatına giripte olumlu/olumsuz bir dönüş alan kimse var mıdır?

Ayrıca herhangi bir sosyal medya grubu var mıdır?

Herkese başarılar / teşekkürler

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