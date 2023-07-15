Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Temmuz 2023 13:01
Yaz bitecek denize giremiyoruz

Yaz geldi geçiyor temmuzu ortaladık insanlar deniz kenarlarında sahillerde güneşleniyor dondurma limonata yapıyor biz kalın pantolon güneşin alnında sıcakta sivrilerle dans ediyoruz. Yazlık yerlerde çalışanlar değerini bilsin lütfen. Para harcamayı sevmeyen dinozorlar hariç.


masterrrrr
Memur
15 Temmuz 2023 13:14

Vah garibim çok üzüldüm.

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