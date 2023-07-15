Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Temmuz 2023 13:03
Maaşı yatmayan polis var mı ?
Vakıf banktan bunuda gördük maaşlari yatirmadı.

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