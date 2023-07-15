Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


15 Temmuz 2023 13:09
Apa 7 Kaynakça ve Metin içi Atıf
Hocalarım merhabalar, tezimde atıf yaptığım kaynakların bir bölümü İspanyolca vb. Farklı alfabelerde ( Latin alfabesi dışında )makalelerden oluşuyor. Bunların referans sistemi ve Metin içi Atıf sistemi farklı mı olacak? Makale ve yazar adları Latin alfabesine uygun değil. Konuyla ilgili tez yazım kılavuzunda ve internette bir şey bulamadım. Cevap verebilirseniz sevinirim.

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