Apa 7 Kaynakça ve Metin içi Atıf

Hocalarım merhabalar, tezimde atıf yaptığım kaynakların bir bölümü İspanyolca vb. Farklı alfabelerde ( Latin alfabesi dışında )makalelerden oluşuyor. Bunların referans sistemi ve Metin içi Atıf sistemi farklı mı olacak? Makale ve yazar adları Latin alfabesine uygun değil. Konuyla ilgili tez yazım kılavuzunda ve internette bir şey bulamadım. Cevap verebilirseniz sevinirim.

Hocalarım merhabalar, tezimde atıf yaptığım kaynakların bir bölümü İspanyolca vb. Farklı alfabelerde ( Latin alfabesi dışında )makalelerden oluşuyor. Bunların referans sistemi ve Metin içi Atıf sistemi farklı mı olacak? Makale ve yazar adları Latin alfabesine uygun değil. Konuyla ilgili tez yazım kılavuzunda ve internette bir şey bulamadım. Cevap verebilirseniz sevinirim.