Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Temmuz 2023 13:14
İl dışı hakkında

Arkadaşlar herkese selamlar. bu yıl Antalya'ya tayin isteyeceğim . Branşım Din kültürü 250 puanım var . Gelme ihtimali nedir sizce ?


melcea
Daire Başkanı
15 Temmuz 2023 13:17

Gelecegini dusunuyorum. Dkab ogretmenlerinin tayin sorunu pek yok. Puaniniz bransiniz icin yuksek. Hayirlisi olsun.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İl İçi 3 Yıl Şartı Aranmayan DurumlarÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen MaddeleriOkul ve ev faklı ilçede olursa özür grubuna başvurulur mu?Bodrolar yayınlandı İl İçi Münhal ListeleriÖğretmenler sendikası İl İçi Kontenjanlar?Bu yıl uzmanlık süreci3 yıl şartı saçmalığıAnayasa mahkemesi yarın öğretmenlik meslek kanunu hakkında açılan iptal davasını görüşecek

Sözlük

kliçe 1 Apati 2 Üstesinden gelmek 1 Şikayet et butonu 3 islamiyete düşman insan tipi 2 Kaan boşnak 2 ağaç dikmek 3 halı saha 1 bal ısıtılırsa bozulur mu 3 öfke kontrolü 1

Son Haberler

'Üniversite harçları geri getirildi mi?' İletişim Başkanlığı'ndan açıklamaİstanbul'da tüm zamanların en yüksek günlük suyu dün tüketildiDışişleri Bakanı Fidan net konuştu: Dünyayı FETÖ'ye dar edeceğiz!Osmaniye'de orman yangını çıktı'Önceliğimiz böyle bir ihanetle karşı karşıya kalmamak adına tedbirlerimizi almak'

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark