Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Temmuz 2023 13:27
Kaymakam Tutuklanmış
Yardım paralarını kendi hesabına aktardığı için . Neden acaba ? Kendisine çay getiren işçiden daha az maaş aldığı için olabilir? Bence bundan dolayı değildir

mmr-26
Aday Memur
15 Temmuz 2023 13:34

Karaktersiz bir hırsız olduğu için tutuklanmış.

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