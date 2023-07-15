Kaymakam Tutuklanmış

Yardım paralarını kendi hesabına aktardığı için . Neden acaba ? Kendisine çay getiren işçiden daha az maaş aldığı için olabilir? Bence bundan dolayı değildir

Yardım paralarını kendi hesabına aktardığı için . Neden acaba ? Kendisine çay getiren işçiden daha az maaş aldığı için olabilir? Bence bundan dolayı değildir