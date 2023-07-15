Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Temmuz 2023 13:34
14 Günlük maaş farkı

Maaşıma 12 bin tl zam geldi bunun 14 günlük farkı 6 bin tl olması gerekirken memurlar.net in maaş robotunda hesaplattırdığımda 2 bin tl çıkıyor. Bir yanlışlık yok mu?


mmr-26
Aday Memur
15 Temmuz 2023 13:41

12 bin lira zammın 14 günlük farkı 6 bin lira çıkmaz. Çünkü 14 30 un yarısı değil, 15 30 un yarısı. Memura matematik dersini bitirdik gelelim asıl meseleye, 14 bin liranın 8 bin lirası seyyanen,14 günlük farkını hesaplamiyor.

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