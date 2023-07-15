KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


15 Temmuz 2023 13:36
Pomem doktor Tanı ve A dilim yazdı sevk yer miyim

Merhaba arkadaşlar 29. Dönem pomem öğrencisiyim. Ortopedi doktoru hafif skolyoz 9/A/1-F ye uyar sağlam yazdı. Bu kodu araştırdım internette geçmiş yıllarda skolyozdan elenen birinin mahkeme kararı ile 9/A /1-F ye uyar koduyla okula geri dönüş yaptığını öğrendim.

Benim sorum şu Ankara dosyama baktığında A dilimi ve sağlam yazısını görse bile beni sevk eder yada ankaraya çağırır mı?

Daha önce A dilimi ve sağlam raporuna rağmen sevk yiyen oldu mu hiç?

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